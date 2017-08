tempo di lettura 1'

Come vi abbiamo riportato l’altroieri , la Disney ha in programma di togliere i propri film da Netflix in vista del lancio di una piattaforma streaming proprietaria nel 2019 (anticipata, nel 2018, da una implementazione di un servizio di streaming per il proprio canale sportivo ESPN).

Ora arrivano nuovi dettagli sui piani della compagnia. The Wrap riporta le parole di Bob Iger agli investitori, che sottolineano l’interesse della Disney a ragionare in termini globali:

È un passaggio strategico molto importante per noi. Lanceremo questo servizio in diversi mercati oltre che negli Stati Uniti. Dovete pensare a questo come a un prodotto globale che fornirà un servizio brandizzato Disney direttamente al consumatore.

Il nuovo servizio di streaming quindi si porrà direttamente in competizione con Netflix e Amazon Video, che hanno portata globale, e come loro proporrà anche serie e film originali sviluppati per debuttare in esclusiva su di esso (quindi non uscendo in sala o in TV). Iger sostiene di aver già pensato a una serie di prezzi per accedere ai vari servizi, anche se non li ha voluti rivelare.

