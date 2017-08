tempo di lettura 1'

sarà la protagonista di, adattamento cinematografico del best-seller di. Il film sarà diretto da(Hitch, Sweet Home Alabama). L’annuncio del semaforo verde al progetto è arrivato oggi da, CEO di Covert Media.

Lo script sarà di Bekah Brunstetter (This Is Us) e prenderà spunto proprio dal libro di self-help, che propone una filosofia in base alla quale sarebbe possibile ottenere risultati straordinari grazie a un misterioso “segreto” che sopravvive da secoli. Entusiaste le prime parole di Rhonda Byrne:

Sono felice che la versione cinematografica di The Secret sia finalmente in arrivo. Questo film sarà emozionante non solo per i fan del libro in tutto il mondo, ma anche per milioni di altre persone. The Secret ha cambiato la vita di molti e questo film onorerà quell’eredità attraverso uno splendido lavoro nel campo dell’entertainment.

Pubblicato nel 2006, The Secret ha venduto oltre 30 milioni di copie ed è stato tradotto in 50 lingue diverse, rimanendo nella classifica dei best-seller del New York Time per ben 190 settimane.

Fonte: CS