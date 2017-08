tempo di lettura 1'

Il cast diinizia ad ampliarsi.

Riz Ahmed (Rogue One: a Star Wars Story) è entrato in trattative per far parte della pellicola diretta da Ruben Fleischer, il cui protagonista sarà Tom Hardy (Eddie Brock). Non è ancora chiaro quale personaggio interpreterà, anche se si parla di un “personaggio Marvel molto popolare”.

Le riprese del film partiranno in autunno, l’uscita è fissata al 5 ottobre 2018. Lo script è stato affidato a Scott Rosenberg (“Jumanji”) e a Jeff Pinkner (“The Dark Tower”), mentre a figurare come produttori ci saranno Avi Arad e Matt Tolmach assieme a Amy Pascal.

Durante la chiacchierata con AlloCiné che vi abbiamo già segnalato, Kevin Feige ha fugato ogni residuo dubbio sulla possibilità che il film possa essere collegato all’UCM come l’imminente Spider-Man: Homecoming: “Attualmente non ci sono piani d’inclusione di Venom nell’UCM, è un progetto della Sony”.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Intanto vi proponiamo la nostra intervista con Riz Ahmed alla premiére di Rogue One:

Fonte: Variety