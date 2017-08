tempo di lettura 1'

Entertainment Weekly ha diffuso in rete due nuove immagini di, il film scritto e diretto dain arrivo nelle sale americane a dicembre.

Ambientato nella zona meridionale di New York degli anni ’50, il film ha come protagonisti Kate Winslet, Justin Timberlake e Juno Temple. Il nome del lungometraggio è un omaggio alla ruota panoramica del leggendario Deno’s Wonder Wheel Amusement Park a Coney Island, location che fungerà da sfondo alla pellicola.

Il film segue la storia di Ginny (Winslet), la moglie di un tecnico delle giostre di Coney Island (James Belushi) che si invaghisce di un giovane bagnino di nome Mickey (Timberlake). Le cose si faranno più complicate quando in scena compare la figlia del marito di Ginny (Temple).

Wonder Wheel, ricordiamo, verrà presentato in anteprima il 14 ottobre al New York Film Festival.

Trovate le immagini qui di seguito:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!