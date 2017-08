tempo di lettura 2'

Per festeggiare il compleanno di Chris Hemsworth, regista di, ha diffuso online via Twitter una divertente foto fatta nel backstage del cinecomic Marvel che lo vede ritratto insieme all’attore australiano.

Ricordiamo infatti che Waititi ha una piccola parte nel film: tramite motion capture ha dato vita ad un alieno di nome Korg che si alleerà con il Dio del Tuono.

Happy Birthday @chrishemsworth! Thank you for being so cool to me and such a supportive friend. So rare to find a connection like ours. Xo pic.twitter.com/rqnQVNXvUa

— Taika Waititi (@TaikaWaititi) 11 agosto 2017