Ottimo esordio pernegli Stati Uniti. Venerdì l’horror della New Line Cinema ha raccolto ben 15 milioni di dollari (di cui 4 alle anteprime di giovedì). A questo punto le proiezioni per il weekend sono state ufficialmente rialzate, e si pensa che il film possa incassare oltre 35 milioni di dollari. Ricordiamo cheè costato solo 15 milioni di dollari.

Seconda posizione venerdì per Dunkirk, con 3.1 milioni di dollari e 145 milioni complessivi, mentre al terzo posto The Nut Job 2 apre ancora peggio del previsto, con soli 3 milioni di dollari: potrebbe battere il record del peggior weekend d’esordio di sempre per un film distribuito in più di 4.000 cinema.

Al quarto posto La Torre Nera raccoglie altri 2.3 milioni di dollari, salendo a 28 milioni complessivi. Infine, l’altra nuova uscita del weekend, The Glass Castle, apre all’ottavo posto con 1.6 milioni di dollari e un weekend previsto da 5 milioni di dollari.