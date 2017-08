tempo di lettura 1'

Nuovo traguardo raggiunto daal box-office nordamericano.

Ieri il film co-prodotto da Marvel Studios e Sony Pictures ha superato i 300 milioni di dollari negli USA. È il quarto film nel 2017 a oltrepassare questa soglia dopo Guardiani della Galassia Vol. 2, Wonder Woman e La Bella e la Bestia (a dimostrazione che non è affatto vero che i cinecomic hanno iniziato a stancare il pubblico).

Per quanto riguarda la classifica della saga, è il quarto incasso su sei film, battendo di parecchio entrambi i The Amazing Spider-Man di Marc Webb. Dei film di Sam Raimi, il più vicino è Spider-Man 3, con 336 milioni di dollari (ovviamente le cifre non tengono conto dell’inflazione).

All’estero (e anche in Italia) le cose vanno diversamente: Homecoming è il peggior incasso della saga, con 676 milioni di dollari ad oggi. Ma va sottolineato che non ha ancora una data di uscita in Cina, dove altri film Marvel hanno incassato cifre considerevoli (Doctor Strange ha raccolto 100 milioni), e il Giappone, dove la saga di Spider-Man ha sempre ottenuto ottimi risultati.

