Midnight Factory ha diffuso in rete il primo poster italiano di(The Forest), thriller soprannaturale diretto dacon protagonista(Il Trono di Spade) in arrivo nelle nostre sale il 28 settembre.

Del cast fanno parte anche Taylor Kinney (Chicago Fire), Eoin Macken e Yukiyoshi Ozawa.

Ecco il poster seguito dalla sinossi ufficiale:

Una donna americana, Sara (interpretata da Natalie Dormer, già ne Il trono di spade e in

Hunger Games), si addentra nella foresta alla ricerca della sorella gemella Jess (la Dormer

stessa), scomparsa lasciando una scia di misteri. Esasperato dalle bizzarrie di Jess, il marito di

Sara, Rob (Eoin Macken, già nella serie The Night Shift), non riuscirà a far desistere sua moglie dall’intraprendere un viaggio lungo quasi 10.000 km.

Dopo aver raccolto informazioni presso la scuola nella quale insegna Jess, l’indomabile Sara deciderà di partire da sola per la foresta. Accompagnata da un carismatico nuovo amico, il giornalista espatriato Aiden (Taylor Kinney, Chicago Fire), entrerà nella foresta dopo aver ricevuto innumerevoli raccomandazioni di “non allontanarsi dal sentiero”. La guida forestale Michi (interpretata dalla star giapponese Yukiyoshi Ozawa) cerca di tenerli sotto controllo, ma al calar della notte non riesce a dissuaderli dal restare nella foresta e si allontana, pur se riluttante, lasciando i due in balia degli elementi.