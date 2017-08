tempo di lettura 1'

, come saprete, non sarà diretto da. Il film, tuttavia, potrebbe conservare parte del lavoro effettuato dal regista di Edge of Tomorrow e Jumper. Secondo alcune indiscrezioni, alcune riprese iniziali del progetto potrebbero partire dopo la fine della produzione didi James Wan.

Parlando con CinemaBlend della sua uscita dal team di addetti ai lavori, Liman ha spiegato:

Lavoro a più progetti rispetto al numero di film che dirigo. […] Lo script [di Justice League Dark] non è mai entrato a far parte di un posto abbastanza speciale, per me. Non che non ci abbia provato.

Commenti diversi rispetto a quanto affermato dal regista in precedenza, che ha parlato di tempistiche impossibili o conflitti con altri impegni. Quando Liman è entrato nel progetto con l’idea di curarne la regia, aveva chiaramente dichiarato di voler raccontare una storia molto personale e di realizzare un film incentrato sulle sfaccettature dei suoi personaggi. Non è chiaro, al momento, chi possa prendere le redini di ciò che sarà Justice League Dark. Alcune indiscrezioni, non confermate, accennano alla possibilità che Andrés Muschietti (IT) possa essere preso in considerazione nei prossimi mesi.

Fonte: Cinemablend