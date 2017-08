Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Maz Kanata avrà un ruolo ridotto e altre novità

tempo di lettura 3'

In tre nuovi speciali pubblicati da EW venerdì sera, scopriamo nuovi dettagli su, e in particolare su, sulla famiglia di, sul passato die su Kylo Ren.

Iniziamo da Maz Kanata. Rian Johnson spiega che il personaggio avrà un ruolo molto minore nel film:

Ha un ruolo più piccolo di quello che aveva nel Risveglio della Forza, ma è una parte molto divertente e Lupita è fantastica. Sono felice di aver lavorato con lei.

Dato che nel Risveglio della Forza il personaggio aveva un ruolo minore, immaginiamo che in Gli Ultimi Jedi la vedremo a malapena.

Passiamo alla famiglia di Rey, sulla quale Johnson riflette in una conversazione sul film:

Per me, il passato di Rey è importante quanto lo è per lei. Penso che a lei serva per capire qual è il suo posto in tutto ciò che sta succedendo. Cosa la definirà, all’interno di questa storia? Nel primo film le è stato detto che la risposta non è nel passato, e che deve guardare avanti. Ma quando capita sull’isola su Ahch-To, è per parlare con un eroe del passato: Luke Skywalker. […] Penso che lei speri sempre, sulla strada, di trovare qualcuno che le dica “tu appartieni a questo luogo, a noi”. Penso che sia convinta che il posto da cui proviene l’aiuterà a definire dove sta andando ora.

Daisy Ridley è convinta che Rey troverà la risposta, e scoprirà che non è poi così importante:

Puoi sempre cercare risposte, ma queste non renderanno la tua vita più facile. Non è che una volta scoperti chi sono i tuoi genitori allora tutto torna nella norma, soprattutto in Star Wars. […] Ma scoprire chi sono i suoi genitori potrebbe aiutarla ad andare avanti. Personalmente penso sia molto meno importante di quello che lei crede.

L’attrice assicura poi i fan che nel film non ci sono solo “buoni” e “cattivi”:

La cosa bella è che non è tutto in bianco e nero. […] C’è sempre tempo, per i cattivi, per prendere delle decisioni giuste e vice versa.

John Boyega anticipa che in Episodio VIII scopriremo invece molto meno sul suo personaggio:

Scopriremo qualcosa sulla famiglia di Finn, ma non verrà esplorato in profondità in Episodio VIII. Scopriremo qualcosa sul suo passato, da dove proviene, e forse come mai ha deciso di scappare dal Primo Ordine.

Passiamo a Kylo Ren. Secondo Rian Johnson il colpo che ha subito nel Risveglio della Forza è stato duro:

È decisamente abbattuto. Quella sconfitta, oltre all’assassinio del padre, sono elementi interessanti da esplorare. Come gestirà la morte del padre? Cosa significa per lui? La discesa verso l’oscurità di Ben Solo è un percorso spesso intrapreso da Star Wars, che replica l’adolescenza. Kylo rappresenta la rabbia ribelle che sentiamo tutti da adolescenti. A volte è il sano desiderio di spingersi oltre i propri confini, ma ovviamente lui lo fa in maniera veramente estrema e poco sana. Kylo Ren e Rey sono due facce, luce e ombra.

Fonte: EW