tempo di lettura 2'

Un paio di giorni fa ha confermato i suoi piani di girare un nuovo film di Terminator nel 2018.

Ma che ruolo avrà l’attore nella nuova pellicola, della quale non sappiamo praticamente nulla se non che verrà ufficialmente prodotta da James Cameron e che Tim Miller potrebbe dirigerla? Un’idea possiamo farcela da una risposta dello stesso Cameron in un’intervista appena pubblicata su The ArnoldFans.com:

Hai mai preso in considerazione l’ipotesi di far interpretare un personaggio umano ad Arnold in uno dei Terminator, l’umano sul quale è basato il T-800? In effetti uno si chiede “perché questi personaggi sembrano Arnold?” Deve esserci una ragione. Mi è venuto in mente più volte che deve esserci stato un prototipo. Deve esserci stato un uomo il cui DNA è stato prelevato, dal quale hanno fatto crescere lo strato esterno organico che riveste il Terminator. Presumibilmente, deve esserci stata una persona vera prima. Ora, la domanda è: quella persona ha un significato particolare per Skynet? Perché hanno scelto proprio quella persona? Oppure c’è stata una rosa di Terminator diversi, e quello che somiglia ad Arnold è quello che ce l’ha fatta, magari solo per caso? Mi sono sempre posto queste domande, e non hanno mai trovato una risposta… quindi rimanete sintonizzati! Stiamo parlando molto seriamente della possibilità di realizzare dei nuovi film di Terminator, possibilmente una trilogia, e vedrete cosa succederà in questi film…

Non è una conferma della partecipazione di Schwarzenegger né del ruolo che avrà nel potenziale film (che ancora non ha ricevuto il via libera, nonostante i piani di girare nel 2018), ma è chiaro dove Cameron sembra voler andare a parare: le origini del robot che ha dato il nome alla saga.

Va detto però che in una scena tagliata di Terminator 3 c’era un divertente cammeo di Schwarzenegger nei panni del Chief Master Sergeant William Candy che si allenava durante le ricerche della Cyber Research System per costruire il primo robot che sostituisse i soldati. Si tratta di una scena tagliata, quindi non è detto che venga tenuta in considerazione per il canone. Potete vederla qui sotto:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!