tempo di lettura 1'

Dopo una intensa battaglia con la Universal Pictures, la Paramount Pictures si è aggiudicata per una cifra a sei zeri i diritti di produzione della biografia di Leonardo da Vinci scritta da(autore di note biografie come quella di Steve Jobs, adattata per il cinema da Danny Boyle, e quella di Albert Einstein, adattata nella serie Genius).

Il film verrà quindi prodotto dalla Paramount e Leonardo DiCaprio & Jennifer Davisson tramite la loro Appian Way. DiCaprio intende anche interpretare il pittore e scienziato; l’attore è molto legato al progetto anche perché si dice che sua madre incinta abbia scelto di dargli questo nome quando il bambino scalciò la prima volta nel suo grembo mentre lei guardava un quadro di Leonardo in un museo italiano. Leggenda a parte, si tratta di un film molto importante per la Paramount (che esce da una serie di anni di crisi al box-office e ha da poco cambiato presidente). Il romanzo verrà pubblicato a ottobre, e il film potrebbe diventare una priorità della major e della Appian Way.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline