Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson e Mark Hamill invitano i fan a evitare gli spoiler sul film

tempo di lettura 2'

Evitare gli spoiler riguardanti film, libri, serie televisive ed altri prodotti di intrattenimento è quasi impossibile nell’era di internet e dei social network.

La promozione di un film è essenziale per un film e le major lo sanno molto bene. Di recente però un utente di Twitter si è lamentato con Rian Johnson, regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, riguardo alla marea di informazioni (e dei relativi spoiler) arrivate online sul film grazie agli articoli di Entertainment Weekly (che trovate tutti di seguito all’articolo).

Johnson ha quindi dichiarato che molto altro materiale verrà diffuso in rete nei prossimi mesi, e che ammira i fan che riescono ad evitare ogni genere di spoiler sul lungometraggio fino alla sua uscita nelle sale.

Insieme a lui anche la star del lungometraggio Mark Hamill si è esposto sulla questione appoggiando il pensiero del regista ed esortando i fan ad evitare ogni informazione sul film da qui a dicembre. Ecco i tweet.

More stuff is coming, that’s the nature of the beast. But I fully endorse avoiding everything you can from now till December! https://t.co/G9D8qtq5w4

— Rian Johnson (@rianjohnson) 10 agosto 2017