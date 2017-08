tempo di lettura 1'

È stata cauta ma molto direttanel rivelare cheandrà a raccontare più in profondità i trascorsi del suo personaggio nell’Universo Cinematografico Marvel. L’attrice è apparsa, come saprete, in

Come svelato da Gillan:

Senza fare alcuno spoiler, posso dirvi che proseguiremo ulteriormente con il raccontare l’arco narrativo di Nebula per saperne di più del suo passato. E scopriremo che le cose sono ancora peggiori di quanto sappiamo oggi.

Il secondo capitolo del franchise dei Guardiani, nuovamente diretto da James Gunn, ha approfondito in parte il rapporto tra Nebula e Gamora (Zoe Saldana). Il film dei fratelli Russo, invece, dovrebbe fornire al pubblico nuove informazioni sul passato del personaggio interpretato da Gillan, in particolar modo in relazione alla sua famiglia.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film che saranno girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso dell’anno. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Fonte: CB