tempo di lettura 1'

Sembra inarrestabile la corsa dial box-office cinese.

Il film d’azione di Wu Jing ambientato in parte in Africa lunedì scorso è diventato il maggiore incasso cinese della storia (in soli 12 giorni), e nel weekend ha raccolto altri 83 milioni di dollari, dimezzando gli incassi dopo che il weekend scorso li aveva addirittura incrementati del 30%. Il calo è dovuto alla perdita di sale, concesse ad altre pellicole uscite al cinema. Complessivamente il film ha raccolto così 682.5 milioni di dollari in Cina: dopo soli 18 giorni è diventato il terzo maggiore incasso di sempre in un singolo mercato, battendo Il Cavaliere Oscuro, The Avengers, Titanic e Jurassic World (attenzione: l’inflazione non viene calcolata in queste classifiche) nei loro incassi nordamericani. Rimangono da superare i 760.5 milioni di dollari di Avatar e i 936.7 milioni di dollari di Star Wars: Il Risveglio della Forza, sempre negli USA, ma l’impressione è che il film cinese possa battere almeno Avatar.

Insomma, un vero fenomeno che dimostra come l’industria cinematografica cinese stia diventando sempre più matura.

Fonte: Deadline