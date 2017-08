tempo di lettura 2'

Alla fineha vinto il weekend negli USA con un risultato superiore a quanto previsto dai dati del tracking, dando qualche segno di speranza a un’estate che in generale sta deludendo: con 3.3 miliardi di dollari, gli incassi nordamericani sono in calo dell’11% rispetto al periodo maggio/ferragosto del 2016.

Sono 35 i milioni di dollari raccolti dal film horror, con una media di oltre diecimila dollari per sala. Si tratta di un risultato di poco inferiore ai 37.1 milioni del debutto di Annabelle (che però non uscì d’estate), e grazie agli infrasettimanali e alle recensioni positive la pellicola potrebbe presto superare l’originale del 2014. In tutto il mondo il film ha superato i 71 milioni (ne è costati 15).

Al secondo posto troviamo Dunkirk, con 11.4 milioni di dollari e un totale di 153.7 milioni in un mese. Fuori dagli USA il film ha totalizzato 210 milioni, per un incasso globale di 363.6 milioni di dollari (deve ancora uscire in Italia, Cina e Giappone).

Delusione totale per The Nut Job 2: Nutty by Nature. Il film d’animazione incassa solo 8.9 milioni di dollari, ancora meno di quanto previsto dopo l’esordio di venerdì e molto sotto le proiezioni della settimana scorsa. Si tratta di un record: è il peggior incasso d’esordio di sempre per un film distribuito in più di 4.000 cinema. È anche un incasso molto inferiore ai 19.4 milioni del primo film, uscito nel 2014.

Scivola al quarto posto La Torre Nera, con soli 7.9 milioni di dollari e un totale di 34.3 milioni in due settimane. Costato 60 milioni di dollari, il film è a quota 53.6 milioni in tutto il mondo.

Al quinto posto troviamo Emoji – Accendi le Emozioni, con 6.6 milioni di dollari e 63.6 milioni complessivi.

Seguono Girls Trip, che continua la sua corsa con 6.5 milioni di dollari e 97.2 milioni in tutto il mondo, Spider-Man: Homecoming con 6.1 milioni di dollari e 306 milioni in tutto il mondo, Kidnap con 5.2 milioni di dollari e 19.3 milioni complessivi.

Al nono posto apre The Glass Castle, con 4.8 milioni di dollari, mentre chiude la top-ten Atomica Bionda, con 4.5 milioni di dollari e 42 milioni complessivi (61.7 in tutto il mondo, ne è costati 30).

Fonte: BOM