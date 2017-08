tempo di lettura 1'

Dopo aver ricevuto molte richieste di pubblicazione di un nuovo artwork su, il concept designerha avuto modo di rispondere ai fan. Park non è ancora autorizzato a pubblicare materiale ufficiale in alta risoluzione, ma ha potuto pubblicare un’immagine che mostra più chiaramente un’idea di ciò che dovrebbe essere il costume che indosserànel film dei Marvel Studios. Il tutto, con la promessa di materiale in alta risoluzione non appena avrà semaforo verde dalla produzione.

Potete vedere l’immagine qui di seguito:

I don’t mean to ignore all of u requesting the higher res of #CaptainMarvel I painted. Sorry but I can’t ☹️When I get green light I def will pic.twitter.com/eAS3ccSEGm

— Andy Park (@andyparkart) 12 agosto 2017