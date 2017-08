Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

I Marvel Studios in occasione dei Teen Choice Awards hanno diffuso online una clip estesa diche mostra Star-Lord (Chris Pratt) mentre discute con la versione adolescente di Groot, ovvero una delle scene presenti nei titoli di coda del film di

La potete vedere qui di seguito:

We vote Groot for a #TeenChoice award! @Guardians is on Digital today & Blu-ray Aug 22: https://t.co/8o924gM8Wk pic.twitter.com/70bK4QCuG0

— Marvel Studios (@MarvelStudios) 14 agosto 2017