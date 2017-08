tempo di lettura 1'

La A24 ha diffuso in rete un nuovo poster di, film diretto da(Heaven Knows What) che vede nel casth e(qui trovate la nostra recensione del Festival di Cannes ).

Pattinson interpreta Constantine “Connie” Nikas, che si imbarca in un pericoloso e rocambolesco viaggio per liberare suo fratello, arrestato dopo una fallita rapina in banca.

Ecco il poster: