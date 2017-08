Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Ormai sappiamo chee il suo sequel vedranno la partecipazione di un cast ricchissimo di supereroi e personaggi visti in dieci anni di Universo Cinematografico Marvel. Ma ci sarà un grande assente:

Lo spiega lo stesso Samuel L. Jackson a Yahoo!:

Non ero in Captain America: Civil War, e non sarò in Avengers 3 e 4. Stanno girando quei film adesso, e non mi hanno ancora chiamato. Non mi hanno fatto partecipare a Black Panther, e questo è un po’ strano: fai un film Marvel sui neri e non fai comparire Nick Fury?!