Queste le sue parole:

Abbiamo girato un paio di scene con Josh nei panni di un allenatore di baseball che sono davvero uno spasso. Ma dopo la prima proiezione ho capito che erano un po’ troppo fuori luogo, perché spezzavano la tensione del film.

Sono stato costretto a mandargli un messaggio che diceva: “Non ci crederai, ma queste scene non vanno più bene”. Lui l’ha presa male, credeva di aver sbagliato qualcosa. Così gli ho risposto: “Adesso ti mando le scene in modo che tu possa capire, anche se sono le due scene più divertenti del film”.

Ci sono già passato. Per La Sottile Linea Rossa avevo girato una serie di sequenza, e poi Terry [Malick] mi chiamò per dirmi: “Taglieremo tutte le tue scene ad eccezione dell’ultima”. Io gli chiesi di togliermi direttamente dal film.

Per Suburbicon davvero non avevo scelta. Josh è stato fantastico, non mi piace parlare di questo genere di cose perché si finisce per danneggiare un attore, ma in questo caso ci tengo a sottolineare che ha fatto un lavoro fantastico.