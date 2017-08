tempo di lettura 1'

Sono in corso a Venezia le riprese di, il nuovo film di Clint Eastwood tratto dalla storia vera di tre eroici americani che nell’agosto 2015 sventarono un attacco terroristico su un treno a Parigi, affrontando un uomo armato di Kalashnikov.

La nostra Beatrice Pagan si trovava sul posto, e ha scattato alcune foto e realizzato un video. Le riprese oggi si sono svolte davanti al piazzale della Stazione Santa Lucia: tutta la piazza è stata riempita di comparse che camminavano come fossero normali passanti e viaggiatori, come potete vedere nel video. Le riprese si sono già svolte presso alcuni interni, mentre nei prossimi giorni verranno girate altre scene in Erbaria, al Conservatorio e in altre Rive. Secondo indiscrezioni, dopodomani verranno girate alcune sequenze all’Ostello della Giudecca che però verranno utilizzate per sequenze ambientate a Berlino.

Potete vedere foto e video qui sotto!









La vicenda è ambientata nell’agosto del 2015 e racconta di fatti realmente accaduti su un treno per Parigi, sul quale tre uomini riuscirono a sventare un attacco terroristico. Il film ripercorrerà la loro vita e la loro amicizia, fino al momento in cui si ritrovarono salvare le vite di tutti i passeggeri a bordo. Nel film ci saranno Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone, protagonisti di quei momenti.

Eastwood dirige il film da uno script di Dorothy Blyskal, a sua volta basato sul libro The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes di Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone e Jeffrey E. Stern.