Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Chris Columbus ha parlato in esclusiva con SlashFilm del terzo film dedicato ai Gremlins.

“Sono davvero fiero dello script” ha commentato il regista confermando che il copione è pronto. Ha poi aggiunto riferendosi all’atmosfera e al tono della pellicola:

È una storia cupa e unica come poche altre. Al momento stiamo discutendo del budget e dell’inizio delle riprese. Ero davvero deciso a seguire le orme del primo film, e in effetti per me è stato facile rituffarmi in quel mondo. La speranza è che il progetto veda presto alla luce.