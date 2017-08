Star Wars: un romanzo racconterà il passato del Capitano Phasma

tempo di lettura 1'

Il passato del Capitano Phasma, interpretato da(Game of Thrones) in(in arrivo al cinema a dicembre) sarà raccontato in un romanzo.

La vicenda dovrebbe essere incentrata sulla rivalità tra Phasma e uno stormtrooper chiamato Cardinal. Un prigioniero della Resistenza potrebbe infatti costituire la chiave per ottenere una crescita in termini gerarchici all’interno del Primo Ordine. Forse, l’ostaggio potrebbe essere in possesso di informazioni scottanti sul passato di Phasma, dettagli che Cardinal desidera scoprire a tutti i costi. Tuttavia, proprio Cardinal potrebbe non aver fatto i conti con l’indole senza scrupoli del suo avversario.

Nel settimo film della saga, Phasma appare per meno di 90 secondi. È possibile che nell’ottavo, diretto da Rian Jonson, il personaggio abbia un ruolo decisamente più consistente. Tuttavia, il libro andrà a narrare in maniera decisamente più approfondita i trascorsi del capitano. Il volume dovrebbe arrivare sugli scaffali americani il primo settembre del 2017.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

CORRELATI:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda. Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia. Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern and Benicio Del Toro.

Fonte: SR