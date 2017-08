tempo di lettura 1'

La musicista Annie Clark, nota con il nome d’arte di, dirigerà per la Lionsgate un nuovo adattamento cinematografico de, di. Lo script sarà di, già autore della sceneggiatura die del futuro, in cantiere alla Screen Gems. A differenza del libro, protagonista del film sarà una donna.

Clark ha esordito alla regia nel 2016 dirigendo un episodio (The Birthday Party) dell’horror antologico XX.

Il romanzo di Wilde, come saprete, è incentrato su un giovane edonista che, dopo essere stato ritratto in un dipinto, vende la sua anima per mantenere la sua giovane età. Così, mentre il protagonista non invecchia, il suo ritratto mostra invece i segni del tempo e della follia del suo padrone.

Fonte: Collider