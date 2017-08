Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 3'

Nelle ultime ore la Paramount Pictures ha confermato di aver ufficialmente fermato le riprese didopo che Tom Cruise si è rotto una caviglia a causa di un infortunio durante uno stunt qualche giorno fa presso Baynard House, nella zona di Blackfriars a Londra.

La major ha messo a tacere subito i rumour di un rinvio della data di uscita del film, ancora fissata per il 27 luglio 2018, e non ha voluto definire la durata della pausa nelle riprese (anche se c’è chi parla di parecchie settimane).

Ora è il regista Christopher McQuarrie a rompere il silenzio, in una lunga intervista a Empire nella quale svela tutti i dettagli di quanto accaduto.

Vi riportiamo i passaggi più importanti:

Come sta Tom?

Benissimo, è entusiasta del film e in generale è elettrizzato. Quando sono andato a trovarlo, la prima cosa che mi ha detto è stata “mi sono rotto una caviglia”. E io gli ho risposto che ci dev’essere un aspetto positivo in tutto questo. Dopotutto non si finisce mai di lavorare: in questo momento sono ai Leavesden Studios, pronto per girare una scena. Semplicemente, dovremo riorganizzare l’ordine in cui faremo alcune cose nel film. Anzi: grazie a questa pausa avremo l’opportunità di iniziare a montare il film e vedere cosa abbiamo già girato, il che ci permetterà eventualmente di sistemare alcune cose. È un lusso che di solito non ci viene concesso.

Quanto dovete girare ancora?

Sei o sette settimane.

Chiuderete completamente la produzione? Avete continuato a girare in questi giorni, girerete tutte le scene che non necessitano la presenza di Tom?

Valuteremo cosa dobbiamo ancora girare, gireremo tutto il girabile e poi andremo in pausa. In quella fase mi dedicherò al montaggio. Ho già girato buona parte del film, quindi anticiperemo una fase della post-produzione. Poi torneremo a girare, e questo sarà un grande vantaggio per il film. […] Dico sempre: il disastro è un’opportunità per eccellere. […] Non sappiamo ancora quanto durerà la pausa vera e propria, ma al momento non credo proprio ci saranno ritardi nell’uscita del film.

Ma cosa è successo?

In giro dicono che Tom ha mancato il palazzo ed è scivolato. Ma la verità è che nella scena Tom non doveva saltare da un tetto all’altro: intanto, sarebbe stato noioso, inoltre… quando vedrete la scena vi renderete conto del perché avevamo pensato che fosse forte in quel modo. Quindi è andato tutto come doveva andare. Era previsto che cadesse contro un lato dell’edificio. Era al sicuro in ogni istante della scena, aveva imbragature e protezioni. La parte complicata era sincronizzare il movimento di macchina con il movimento di Tom, e alla terza o quarta volta, ha colpito l’edificio da una angolazione un po’ diversa e si è rotto la caviglia. Nell’istante in cui ha colpito l’edificio si è reso conto che si era rotto la caviglia. Lo vedete dalla sua espressione, si capisce subito. Si è rialzato, ha terminato la sua inquadratura e appena è uscito dall’inquadratura è caduto a terra. Sapeva che era l’unico modo per far sì che l’inquadratura fosse comunque buona. […] Oggi abbiamo avuto la prognosi completa e abbiamo capito che sta bene, e che poteva andare molto peggio. […] C’è moltissima azione in questo film rispetto al precedente, ma la maggior parte è già stata girata. Ci rimangono sequenze meno complesse, a parte una sequenza che è veramente molto complessa. Fortunatamente per noi, non è intensa sulla caviglia, quindi non siamo preoccupati! È l’ultima parte del suo corpo per la quale siamo preoccupati in quella scena!

Non sarà il caso di dirgli di rallentare, a 55 anni?

Assolutamente no. È in forma smagliante, una forma migliore di quella in cui è stato nei film ai quali abbiamo lavorato negli ultimi dieci anni.

Terrete quella scena?

La quarta volta che ha ripetuto quello stunt, tutto è andato perfettamente e l’inquadratura è risultata buona, sfortunatamente però si è rotto la caviglia. Mentre era sdraiato con del ghiaccio sulla caviglia, gli ho portato la scena e glie l’ho fatta vedere, e lui mi ha chiesto: “Ce l’avete fatta? È una scena fichissima!” Ora so che dovrò muovere mari e monti per ottenere che quell’inquadratura rimanga nel film. Ci siamo impegnati tanto per girarla, è fantastica.