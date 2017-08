tempo di lettura 1'

Come già anticipato nelle ultime settimane, le riprese del film diavranno inizio tra gennaio e febbraio del prossimo anno. A confermarlo è stato il regista in persona(Annabelle: Creation) in una recente intervista

“Lo script è pronto” ha spiegato. “È il prossimo film DC che sarà girato“.

Il filmmaker ha poi confermato che Black Adam non sarà nel film nonostante fosse in una delle tante stesure del copione, perciò Dwayne Johnson dovrà aspettare ancora un po’ per debuttare nell’Universo Cinematografico DC.

Peter Safran, già produttore di Aquaman, si occuperà della produzione.

Creato nel 1939 da C. C. Beck e Bill Parker, Shazam comparve per la prima volta su Fawcett Comics’ Whiz Comics #2. Il teenager Billy Batson si trasformava nel “mortale più potente del mondo” dopo aver pronunciato la parola Shazam, ottenendo poteri straordinari da dei antichi.