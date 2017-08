tempo di lettura 1'

È Variety a rivelare in esclusiva cheè attualmente in trattative per entrare nel cast di, film chesta sviluppando come adattamento cinematografico del libro per ragazzi di John Bellairs illustrato da Edward Gorey.

Il progetto fa capo alla Amblin Entertainment e a produrlo saranno James Vanderbilt e Eric Kripke. Lo script è firmato dallo stesso Kiple, già creatore di Supernatural per il network The CW.

La vicenda narra di un orfano che si trasferisce a vivere con lo zio, interpretato da Jack Black. Presto, dopo aver scoperto che lo zio non è chi dice di essere, si ritroverà in un mondo pieno di magie e di pericoli e troverà un misterioso orologio nei muri di casa che sembra avere il potere di cambiare il destino del mondo.

