Inizialmente prevista per il 20 aprile 2018, l’uscita diè stata anticipata al. Come riportato da IndieWire, il cambio di data è apparso sul sito ufficiale della Fox Searchlight. Sono ancora relativamente scarsi i dettagli relativi alla trama. Il film, come saprete, è realizzato in stop-motion. In passato, il regista ha tuttavia avuto modo di dichiarare che ciò a cui sta lavorando “è più influenzato dal cinema di Akira Kurosawa che dal cinema in stop motion in senso stretto”.

Diretto da Wes Anderson, Isle of Dogs vede coinvolto un ricchissimo cast vocale che comprende Courtney B. Vance, Frances McDormand, Edward Norton, Yoko Ono, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Greta Gerwig, Bryan Cranston, Liev Schreiber, Bill Murray, Jeff Goldblum, F. Murray Abraham, Harvey Keitel, Kunichi Nomura, Akira Ito, Akira Takayama e Koyu Rankin.

Il film è ambientato in Giappone e seguirà l’odissea di un ragazzo alla ricerca del suo cane.

