Sono passate alcune settimane da quando la Warner Bros. ha confermato, al Comic-Con di San diego, che il sequel dicon Gal Gadot uscirà il 13 dicembre 2019. Nessuna notizia sul coinvolgimento di, che tuttavia sin da quando il film è uscito nelle sale due mesi fa si è detta già al lavoro su idee per un seguito.

Ora Deadline conferma che l’assenza di aggiornamenti a riguardo è dovuta a una lunga fase di trattative tra la major e la regista, fase che si sta concludendo proprio in questi giorni con un accordo su un ingaggio paragonabile a quello di un regista maschio. Può sembrare una precisazione evitabile, tuttavia generalmente le registe donne ottengono salari molto più bassi rispetto agli uomini. Deadline spiega che quando si parla di blockbuster, nel caso di un regista agli inizi, il compenso varia dagli 1.5 ai 3 milioni di dollari, mentre un regista come Zack Snyder per Man of Steel aveva ricevuto intorno ai 10 milioni di dollari.

Wonder Woman ha debuttato con oltre 103 milioni di dollari negli USA e ora sta per chiudere la sua corsa sopra gli 800 milioni di dollari nel mondo. Negli USA è il terzo maggiore incasso di sempre per la Warner Bros. (dopo gli ultimi due Batman di Nolan), e per il suo sequel la regista otterrà molto più di quanto è stata pagata per il primo film, anche se la cifra esatta non è nota, diventando la regista più pagata di Hollywood.

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

Gal Gadot è protagonista del film su Wonder Woman uscito il 2 giugno 2017 (l’1 in Italia), diretto da Patty Jenkins. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Lo script è firmato da Allan Heinberg e da Geoff Johns, su una storia di Zack Snyder e Allan Heinberg.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns.