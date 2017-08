tempo di lettura 1'

Diretto da, nel 2000(che riprendeva l’universo di Shaft del 1971) ebbe una buona performance al box office, incassando oltre 100 milioni di dollari a fronte di un budget di 47. La Paramount, oggi, sta per mettere in cantiere, a distanza di 17 anni dal precedente capitolo.

Protagonista è Jessie T. Usher, già interprete di Dylan Dubrow-Hiller – figlio del capitano Steven Hiller – in Independence Day: Rigenerazione. Nel cast faranno ritorno Samuel L. Jackson (attualmente nelle fasi finali di negoziazione per il ruolo) nel ruolo di John Shaft II e Richard Roundtree come John Shaft I. Come riportato in esclusiva da Deadline, Usher interpreterà il figlio del detective, a lungo estraneo alla vita del padre.

Lo script è curato da Kenya Barris (Girls Trip, Black-ish). Alla regia ci sarà Tim Story (Barbershop, I Fantastici 4, I Fantastici 4 e Silver Surfer, Poliziotto in Prova, Un Poliziotto ancora in Prova). Le riprese avranno inizio in autunno.

