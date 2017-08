Star Wars: Gli Ultimi Jedi, quella di William, Harry e Tom Hardy potrebbe essere stata più che una visita al set

tempo di lettura 2'

Durante un programma radiofonico su BBC Radio 4,ha deciso di non mantenere più il segreto su un fatto che, in realtà, era noto già da tempo, e cioè che due reali d’Inghilterra sono stati sul set di

Alla domanda se i Reali saranno nel film in un cammeo vestiti da stormtrooper, come si rumoreggia da tempo, l’attore ha risposto scherzando:

Penso abbiano tolto la scena! Ma ne ho abbastanza con questi segreti sul Principe William, ragazzi. Sono venuti sul set, c’erano davvero, ragazzi. È venuto anche Tom Hardy. Ora l’ho detto. Sono stufo di nasconderlo! Ogni volta tutti me lo chiedono e non so come evitare di rispondere, quindi ora lo dico: erano sul set.

Boyega non è entrato nel dettaglio sulla possibilità che William e Harry abbiano effettivamente partecipato con un piccolo cammeo, ma il fatto che l’attore abbia parlato di “segreti” lascia immaginare che si sia trattata più di una semplice visita al set (che all’epoca era stata immortalata, e quindi non era affatto segreta).

Ricordiamo che da mesi circolano rumour riguardo al fatto che William e Harry compariranno come stormtrooper in una scena con Finn, Rey e DJ (Benicio Del Toro). Anche Hardy dovrebbe essere uno stormtrooper, ma a quanto pare avrà una battuta (come Daniel Craig nel Risveglio della Forza).

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda. Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia. Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern and Benicio Del Toro.

