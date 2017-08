tempo di lettura 1'

Nuovo record per la saga di: dopo essere entrata di diritto nella lista dei franchise horror più redditizi di sempre , la serie di film (composta dai capitoli della saga principale e dai suoi spin-off) ha sfondato il tetto del miliardo di dollari in termini di incassi al botteghino globale.

Lanciato nel 2013 e diretto da James Wan (Insidious), L’Evocazione – The Conjuring ha visto arrivare nelle sale il sequel The Conjuring- Il Caso Enfield e gli spin-off Anabelle e Annabelle: Creation. È in cantiere, inoltre, lo spin-off The Nun, mentre sono in fase di progettazione The Conjuring 3 e The Crooked Man (altro spin-off basato su un personaggio apparso nel secondo film della saga principale).

I due film di The Conjuring hanno incassato oltre 320 milioni di dollari ciascuno. Annabelle ha raccolto al botteghino 257 milioni di dollari. Annabelle: Creation, al momento, è a quota 102 milioni.

