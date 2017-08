tempo di lettura 1'

Online è approdato un nuovo, terrificante trailer di, l’horror found footage diretto da

Scritto dallo stesso Mathieu insieme a Shariya Lynn e Corbin Billings, il film segue le vicende di tre aspiranti registi che, per aumentare il loro successo su You Tube, decidono di dare vita ad un casting call alla ricerca di veri e propri mostri da intervistare per un progetto a stampo documentaristico/horror. Alcuni rispondono alla chiamata e decidono di incontrarsi in una casa nel bosco durante un’eclissi lunare per parlare della propria vita con i filmmaker. La realtà si trasforma ben presto in un incubo quando i partecipanti svelano la propria natura di vampiri, demoni e skinwalker (una particolare strega maligna che secondo le leggende Navajo può trasformarsi in qualsiasi animale per tormentare le altre persone).

Del cast del lungometraggio, attualmente disponibile su iTunes, fanno parte Toby Hemingway, Justin Bruening, Yvonne Zima, Jamal Quezaire e Murielle Zuker.

Potete ammirare il trailer qui sotto:

FONTE: Collider