Secondo quanto riportato da Deadline la Universal Pictures avrebbe sceltocome protagonista di, film basato sul libro di prossima uscita firmato da Melissa del Bosque “Bloodlines: The True Story of a Drug Cartel, the FBI, and the Battle for a Horse-Racing Dynasty“.

Adattato da Jonathan Herman (Straight Outta Compton), il progetto segue la storia di un novellino dell’FBI chiamato Scott Lawson che viene assegnato alla cittadina di frontiera Laredo, Texas, luogo in cui svolge un lavoro poco stimolante dietro una scrivania senza poter far nulla per la lotta contro il traffico di droga. Le cose per lui cambieranno quando una soffiata anonima suggerisce di verificare le carte di una vendita record di un cavallo da corsa acquistato da Miguel Trevino, uno dei leader del cartello messicano noto come Zetas. Insieme ad un altro agente dell’FBI chiamato Alma Perez, Herman trova l’opportunità di infiltrarsi nel cartello della droga e far luce su un riciclaggio di denaro.

Tatum si occuperà anche della produzione con la Free Association insieme a Michael De Luca e la Michael De Luca Productions.