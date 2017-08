Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 3'

Qualche giorno fa, in occasione dell’uscita diin digital download, i Marvel Studios hanno diffuso un video musicale molto particolare: quello di, canzone realizzata dai… The Sneepers e presente nei titoli di coda del film.

Ora il regista svela la genesi di questo curioso progetto parallelo alla produzione, al quale ha partecipato tra gli altri anche David Hasselhoff.

Scritta dal compositore Tyler Bates e da me, la canzone nasce dall’influenza soprattutto della versione disco del tema di Star Wars dei Meco che arrivò in testa alla classifica Billboard nel 1977. Non fece mai parte dei film di Star Wars, ma nella mia mente è sempre stata collegata al divertimento della saga, da bambino possedevo il 45 giri e lo ascoltavo a ripetizione.

C’è poi una versione della canzone eseguita al Top of the Pops inglese su YouTube sulla quale io e i miei amici amiamo scherzare. Anche quella viene dalla fine degli anni settanta, ed è eseguita da gente in strani costumi da alieni, cowboy e cowgirls e… qualcuno che usa un lasso. Esatto, in un video di Star Wars. (Il nostro tributo a tutto ciò, nel video, è dato da Sean Gunn come cowboy e Michael Rooker come leone).