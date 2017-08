Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Lo potete vedere qui di seguito:

L’atteso horror, in arrivo nei cinema americani il 27 ottobre, verrà diretto da Michael e Peter Spierig, con Peter Goldfinger e Josh Stolberg alla sceneggiatura assieme ai creatori James Wan e Leigh Whannell.

Questa la sinossi ufficiale diffusa da Bloody-Disgusting:

Cadaveri continuano a spuntare in giro per la città, ciascuno caratterizzato da un decesso davvero raccapricciante e unico. Mano a mano che le indagini procedono, le prove puntano verso un uomo: John Kramer. Ma come è possibile? L’uomo noto come Jigsaw è morto da dieci anni. Qualcuno ha raccolto il suo testimone, forse qualcuno coinvolto nelle indagini?