La Universal Pictures ha diffuso ufficialmente la sinossi di, il film diseguito die del sequel Split . Come sapete, quest’ultimo è ambientato nello stesso universo di, come dimostra la scena finale con Bruce Willis.

La nuova sinossi conferma il legame tra i due film. In Glass saranno coinvolti, oltre a Willis, anche Anya Taylor-Joy e James McAvoy, insieme a Samuel L. Jackson e a Sarah Paulson (l’unica nuova arrivata):

Da Unbreakable, Bruce Willis torna nei panni di David Dunn come Samuel L. Jackson torna nei panni di Elijah Price, noto con lo pseudonimo Mr. Glass. Insieme a loro arrivano da Split i protagonisti James McAvoy, che ritorna nei panni di Kevin Wendell Crumb e delle sue personalità multiple, e Anya Taylor-Joy come Casey Cooke, l’unica prigioniera sopravvissuta a un incontro con La Bestia.

Dopo la conclusione di Split, in Glass troviamo Dunn inseguire Crumb e la sua Bestia in una serie di incontri in crescendo, mentre emerge l’ombra di Price, orchestratore che conosce segreti importanti per entrambi gli uomini.