Qualche giorno fa, a cavallo di Ferragosto per la precisione, Yahoo Movies ha pubblicato un’intervista adurante la quale il regista ha parlato della sua lunga amicizia con Bill Paxton.

Bill Paxton, presenza quasi fissa nelle pellicole di Cameron – l’abbiamo visto in Terminator, True Lies e Titanic (ma non possiamo non ricordarlo anche per film come Twister, Commando, Apollo 13, Il Grande Joe, SpyKids 2 e 3, Edge of Tomorrow e serie tv come Big Love e Agents of S.H.I.E.L.D., e attualmente lavorava nella serie Training Day) – è morto lo scorso 25 febbraio a causa delle complicazioni post-operatorie di un intervento al cuore.

Nel video che trovate qua sotto il filmmaker racconta di come lui e l’attore siano diventati subito ottimi amici fin dal 1981, anno in cui si sono incontrati nella “factory” di Roger Corman, uno dei Re dei B-Movie americani.

Cameron rivela che l’ultima volta che ha parlato con Paxton è stata la sera prima dell’operazione cardiaca terminata tragicamente lo scorso febbraio.