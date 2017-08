tempo di lettura 1'

Un interessante video postato da, controfigura dell’interprete di Elektra (Elodie Yung) in Daredevil e The Defenders, mostra un combattimento con, controfigura di Scarlett Johansson in Captain America: The Winter Soldier.

Potete vederlo qui di seguito:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonti: CBR, DailyDot