Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Se, da una parte, la Warner Bros. ha attualmente a che fare con un film dedicato alladalla produzione alquanto “travagliata”, dall’altra c’è una pellicola comeche a quasi tre mesi dall’uscita, continua a regalare gioie.

Grazie agli incassi di questo fine settimana, la pellicola diretta da Patty Jenkins (che, lo ricordiamo, si trova attualmente impegnata nella fase finale delle trattative con la major per tornare alla regia del sequel) ha toccato quota 800 milioni di dollari.

Per l’esattezza, la cifra complessiva ammonta a 800.008.376$, di cui 396 milioni ottenuti dalle piazze esterne al nordamerica. Il lungometraggio interpretato da Gal Gadot è l’undicesimo cinecomic più redditizio di sempre, ma è abbastanza improbabile che possa spodestare il primo Spider-Man di Sam Raimi che, con 821 milioni (non aggiustati all’inflazione) occupa stabilmente la decima posizione di questa particolare chart.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.