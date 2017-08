tempo di lettura 3'

, ottavo capitolo del franchise di Fast & Furious, sarà disponibile da domani in Dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD .

Qui di seguito potete leggere il comunicato stampa della Universal in cui vengono elencati tutti i contenuti speciali delle varie edizioni:

Il film d’azione #1 nel mondo, Fast & Furious 8, andrà a tutto gas in DVD, Blu-ray™ e 4K Ultra HD dal 23 Agosto 2017 e in Digital HD dal 9 Agosto 2017 con Universal Pictures Home Entertainment Italia. L’ultimo esilarante episodio della franchise blockbuster d’azione è caratterizzato da una nuova, avvincente trama, dalla più esorbitante collezione di veicoli vista finora, da un cast stellare con gli attori più amati della franchise e le new entry della serie. Dalle coste di Cuba alle strade di New York City, fino alle distese ghiacciate del mare artico di Barents, l’affiatato team gira il globo in lungo e in largo per fermare un anarchico che vuole scatenare il caos nel mondo e per riportare a casa l’uomo che li ha resi una famiglia. Con oltre un’ora di contenuti speciali mai visti prima, Fast & Furious 8 arricchirà ancora di più la collezione di ogni fan.

Ora che Dom (Vin Diesel, XXX, Riddick) e Letty (Michelle Rodriguez, Avatar, Resident Evil) sono sposati, Brian e Mia si sono ritirati dal gioco e il resto della crew è stato esonerato, il team giramondo sembra aver trovato una parvenza di vita normale. Ma quando una donna misteriosa, il premio Oscar® Charlize Theron (Mad Max: Fury Road, Biancaneve e il Cacciatore) inganna Dom riportandolo nel mondo del crimine e lo convince a tradire le persone a lui più vicine, il team affronta nuove prove che li metterà alla prova come mai accaduto prima.

Fast & Furious 8 riunisce Vin Diesel, Dwayne Johnson (Baywatch), Jason Statham (The Transporter, I Mercenari), Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson (Transformers, Un poliziotto ancora in prova) e Chris ‘Ludacris’ Bridges (No Strings Attached, Max Payne) in una nuova avventura al cardiopalma che include Charlize Theron, Kurt Russell (Guardiani della Galassia Vol. 2, The Hateful Eight) e Scott Eastwood (Gran Torino, Suicide Squad).

CONTENUTI EXTRA IN BLU-RAY™:

In famiglia – In Fast & Furious 8 i legami familiari sono messi di fronte ad una prova estrema

La cultura automobilistica – È il momento di sederti al posto di guida delle fuori serie di Fast & Furious 8

CONTENUTI EXTRA IN BLU-RAY™ E DVD:

o Tutto sulle acrobazie – Vai dietro le quinte di Fast & Furious 8 e sii testimone delle acrobazie più epiche nella storia della franchise

o Scene extra dei combattimenti

o Commento al film del regista F. Gary Gray

NOTE DI PRODUZIONE:

Cast: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris ‘Ludacris’ Bridges, Kurt Russell, Charlize Theron, Scott Eastwood

Musiche: Brian Tyler

Costumi: Marlene Stewart

Montaggio: Christian Wagner, Paul Rubell ACE

Scnografie: Bill Brzeski

Direttore della Fotografia: Stephen F. Windon ACS, ASC

Prodotto esecutivamente da: Amanda Lewis, Samantha Vincent, Chris Morgan

Basato sui personaggi creati da: Gary Scott Thompson

Prodotto da: Neal H. Moritz p.g.a , Vin Diesel, Michael Fottrell

Sceneggiatura: Chris Morgan

Regia: F. Gary Gray

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD:

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 16 minuti ca.

Audio: Inglese DTS Headphone:X, DTS:X; Italiano, Spagnolo DTS Digital Surround 5.11

Video: 2160p UHD HDR10 Widescreen 2.40:1

Sottotitoli: Italiano, Inglese per non udenti, Spagnolo, Portoghese

Contenuti Speciali: No (i contenuti speciali sono presenti sul disco Blu-ray incluso nella confezione)

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 16 minuti ca.

Audio: Inglese DTS Headphone:X; Inglese, Tedesco DTS:X; Italiano, Turco, Hindi DTS Digital Surround 5.1

Video: 1080i/p Alta Definizione Widescreen 2.40:1

Sottotitoli: Italiano, Inglese per non udenti, Tedesco, Turco, Hindi

Contenuti Speciali: • In famiglia • La cultura automobilistica • Tutto sulle acrobazie

• Scene extra dei combattimenti • Commento al film del regista F. Gary Gray

INFORMAZIONI TECNICHE DVD:

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 10 minuti ca.

Audio: Italiano, Inglese, Spagnolo – Dolby Digital 5:1

Video: Anamorfico Widescreen 2.40:1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Spagnolo, Portoghese

Contenuti Speciali: • Tutto sulle acrobazie • Scene extra dei combattimenti • Commento al film del regista F. Gary Gray