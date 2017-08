Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

ha partecipato al podcast Happy, Sad, Confused per parlare dei suoi prossimi progetti, ovvero la seconda stagione diin uscita a fine ottobre sue il reboot di

A proposito del film basato sul personaggio di Mike Mignola ha specificato che non si tratterà di una storia incentrata sulle origini del “ragazzo infernale”.

Ci sarà qualche accenno alle sue origini, ma non si tratterà di una storia basata su ciò. Avremo a che fare con un film in cui tutto è già “prestabilito”. Ci saranno alcuni passaggi dove mostreremo delle cose, ma è più che altro una vicenda in cui ci ritroveremo ad avere a che fare con questo ragazzone. In una certa maniera, ricorda un po’ quello che è stato fatto col primo Indiana Jones. Il film inizia con lui che ruba l’idolo, poi ce lo mostra all’Università e capisci che è un archeologo, ma è anche uno che va alla ricerca di tesori, combatte i nazisti e vuole recuperare l’Arca dell’Alleanza. Ma non ci sono passaggi in cui lo vediamo bambino e tu ti domandi “Ma come è diventato Indiana Jones?”. Non accade nulla di tutto ciò, semplicemente accetti che lui sia Indiana Jones. Ed è quello che avverrà anche nel nostro film.