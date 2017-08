tempo di lettura 1'

È l’Hollywood Reporter a rivelare che(Deadpool) è in trattative per unirsi a(Stranger Things) nel reboot di

Secondo indiscrezioni, l’attore dovrebbe interpretare il maggiore Ben Daimio, un militare membro del Bureau for Paranormal Research and Defense che, per via di un incontro soprannaturale, acquisisce il potere di trasformarsi in una creatura simile a un giaguaro quando è colto da rabbia o dolore.

Il film avrà per protagonista David Harbour e entrerà in produzione a partire dal mese prossimo nel Regno Unito e in Bulgaria. Ian McShane interpreterà il professor Broom, il ruolo che nei film di Guillermo del Toro era stato interpretato da John Hurt. Vietata ai minori, la nuova storia ruoterà attorno all’eroe rosso che dovrà fare i conti con una strega del Medioevo che è decisa a distruggere l’umanità.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Hollywood Reporter