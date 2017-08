tempo di lettura 1'

La divisione nazionale della Universal ha diffuso un’intervista sottotitolata a Elle Fanning in cui l’attrice parla di, il nuovo film della regista premio Oscar per lo script di Lost in Translation Sofia Coppola.

Potete vederla direttamente qua sotto:

L’inganno, riadattato da Sofia Coppola dall’omonimo romanzo di Thomas Cullinan, è ambientato in una scuola femminile dello stato del Virginia nel 1864. Quando scoppiò la Guerra Civile, il collegio per giovani donne Miss Martha Farnsworth venne protetto dal mondo esterno fino al giorno in cui un soldato ferito dell’Unione venne trovato nelle vicinanze e portato al riparo.

In Italia il film approderà al cinema il 21 settembre.