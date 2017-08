Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Sono iniziate a metà agosto le riprese di, nuovo film con protagoniste(Hanna).

La Focus Features e Working Title hanno ufficializzato il tutto diffondendo in rete la prima immagine dal set poco prima di Ferragosto.

La pellicola, diretta da Josie Rourke e basata su una sceneggiatura di Michael Hirst, si baserà sulla storia di Mary Stuart, regina di Scozia coinvolta nel fallito assassinio di sua cugina, la regina Elisabetta I. Margot Robbie vestirà i panni di quest’ultima figura, mentre la Ronan sarà Mary Stuart.

Adesso, grazie a Yahoo Movies, possiamo dare un primo sguardo a Margot Robbie nei panni della regina Elisabetta I, dopo aver già visto Saoirse Ronan in quelli di Mary Stuart.

Trovate la foto nel tweet qua sotto:

First Look: New photo of Margot Robbie as Queen Elizabeth I in #MaryQueenofScots https://t.co/G64PR5om2z pic.twitter.com/ZbBNvCd6EC

— Yahoo Movies (@YahooMovies) 21 agosto 2017