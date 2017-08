tempo di lettura 1'

Secondo The Hashtag Show, Norman Osborn sarà presente, probabilmente in maniera indiretta, in, prodotto dalla Sony. È possibile, in sostanza, che pur non apparendo sul grande schermo possa essere citato o evocato nel film. Dalle indiscrezioni delle ultime ore, sembra che nella vicenda possa inoltre fare una vera e propria comparsa Charles Standish, Senior Vice-Presidente della Osborn Chemical. Per il momento, lo ricordiamo, è bene prendere tali indiscrezioni con una buona dose di prudenza.

Qui di seguito il report di The Hashtag Show:

Fonte: CBM