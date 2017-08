Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Il terzo capitolo di, intitolato come noto, è in sviluppo da parecchio tempo presso la Sony.

In uno degli ultimi aggiornamenti in merito, risalente a dicembre, Will Smith affermava che mancava davvero poco all’inizio delle riprese, tanto da lasciar supporre che la lavorazione potesse davvero partire a marzo del 2017.

Poi, a marzo, è arrivata la notizia dell’abbandono della regia dell’action movie da parte di Joe Carnahan. Le motivazioni della mossa non erano chiare: c’era chi citava le classiche “divergenze creative” e chi problematiche nelle rispettive agende dei nomi coinvolti. Il filmmaker era anche autore dell’ultima versione dello script del film.

A gettare ulteriore scetticismo su un capitolo III che forse non vedrà mai la luce è Martin Lawrence che, in una nuova intervista rilasciata a EW, ha dichiarato:

Non penso che riusciremo a farlo, per lo meno per come stanno andando le cose. Will è già impegnato con un altro film quindi non credo che si farà. Io ci sono, sono pronto anche subito se decideranno di girarlo. Ma non sono io ad avere il controllo della cosa è lo studio a prendere le decisioni.