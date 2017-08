Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La lavorazione diè ripartita dopo la pausa avvenuta in seguito al tragico incidente accaduto sul set a metà agosto , costato la vita alla stuntwoman Joi Harris.

E a margine di questo riavvio delle riprese l’attore inglese Eddie Marsan (Sherlock Holmes, Atomica Bionda, Ray Donovan) ha rivelato, con un tweet, di far parte del cast della pellicola. E lo ha fatto postando una foto della sua nutrita prole, ritratta sul set del cinecomic targato 20Th Century Fox insieme al protagonista Ryan Reynolds.

The kids visited me at work on #Deadpool2.Ryan made them feel so special. I’m officially the coolest Dad in the world pic.twitter.com/LzVmL1paBB

— Eddie Marsan (@eddiemarsan) 22 agosto 2017