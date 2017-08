tempo di lettura 2'

Yondu è diventato [nei film] un pirata spaziale, non un guerriero ispirato ai nativi americani come appare nei fumetti. Nonostante questo, sembra che un dettaglio piaciuto poco alle persone sia stato la grandezza ridotta della sua pinna. In qualche modo, molta gente pensava fosse importante che Yondu avesse una pinna molto grande!

Nel portare sul grande schermo i, trasponendoli dai fumetti Marvel,e la sceneggiatricesi sono presi varie libertà creative. Come spesso accade, alcuni elementi presenti nei fumetti hanno subito modifiche per essere traslati nei film. Nel corso dell’ultimo live via Facebook, Gunn ha avuto modo di rivelare qual è stato un dettaglio che, apparentemente, non è andato giù a molti appassionati dei personaggi dopo l’uscita del primo film della saga. Come rivelato da Gunn:

La suddetta pinna, inoltre, è al centro di una scene più comiche di Guardiani della Galassia Vol. 2. Youndu ordina infatti a Baby Groot di recuperarla da un cassetto.Tuttavia, Groot deve andare per tentativi finendo per recuperare un gran numero di oggetti inutili. Addirittura, il piccolo Groot pensa inizialmente che Yondu voglia donargli il marchio che troverà sul cassetto come un oggetto da indossare come copricapo.

Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 prosegue narrando le avventure dei Guardiani mentre si inoltrano ai confini del cosmo. La squadra deve lottare per restare unita come una famiglia quando scopre i misteri sul vero padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici giungeranno in soccorso dei nostri eroi. L’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi.

Nel film tornano Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn e Glenn Close. Tra le new entry Kurt Russell, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Chris Sullivan.

Il film è uscito il 25 aprile 2017 in Italia, il 5 maggio negli USA.

